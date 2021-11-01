Нью-Дели, , 23:43 — REGNUM Время производства некоторых моделей электромобилей и иных транспортных средств увеличивается из-за глобального дефицита микросхем, сообщает 1 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на пресс-службу индийской автомобильной компании Tata Motors.

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Компания отмечает, что из-за нехватки чипов заказчики вынуждены ждать некоторых автомобилей до шести месяцев.

Уточняется, что из-за дефицита микросхем у премиального автомобильного бренда Jaguar Land Rover (JLR) портфель заказов достиг 125 тыс. автомобилей и производственные мощности сосредоточены на этом бренде, чтобы удовлетворить покупателей премиумного сегмента.

Напомним, 6 июля 2021 года компания Jaguar Land Rover сообщила, что из-за мирового дефицита микросхем во втором квартале вынуждена будет сократить объёмы производства автомобилей в два раза.

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