Бергамо, Италия, , 23:43 — REGNUM 1 ноября телеканал «Матч ТВ» сообщил, что на 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука претендует «Сассуоло». Речь идет о полугодичной аренде футболиста.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Ранее сообщалось, что руководство «Аталанты» рассчитывает отдать Миранчука в аренду в зимнее трансферное окно, чтобы потом продать в другой клуб.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в восьми матчах «Аталанты» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13,5 миллиона евро.