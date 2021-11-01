Мадрид, , 23:39 — REGNUM 1 ноября в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» сыграло вничью с «Сельтой» из Виго. Основное время матча двенадцатого тура испанской Примеры завершилось со счетом 0:0.

Желтые карточки: Хавьер Галан — 45, Аугусто Солари — 51, Оскар Валентин — 65, Брайс Мендес — 69, Исаак Паласон — 69, Хосе Фонтан — 70, Ренато Тапиа — 81, Андони Ираола — 90+2.

Бригада арбитров: Адриан Кордеро | Хуан Мануэль Лопес Амайа | Хуан Вильясеньор.

Составы команд:

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Мараш, Катена, Баллиу, Гарсия, Комесанья, Паласон (Нтека, 73'), Лопес (Трехо, 63'), Гарсия (Гвардиола, 87'), Валентин (Сисс, 87'), Фалькао (Бебе, 73').

«Сельта»: Дитуро, Араухо, Галан (Фонтан, 61'), Васкес, Мурильо, Суарес (Аспас, 80'), Бельтран (Нолито, 61'), Тапиа, Мендес, Гальярдо (Йокушлу, 80'), Мина (Солари, 23').

Статистика матча («Райо Вальекано"/ «Сельта»)

Удары 10/10

Удары в створ 5/5

Владение 53%/47%

Угловые 4/7

Нарушения 13/14

«Райо Вальекано», набрав двадцать очков, укрепилось на шестой позиции в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с одиннадцатью очками идет осталась на четырнадцатом месте.