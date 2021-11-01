Рим, 1 ноября, 2021, 23:38 — ИА Регнум. В период с 2019 по 2021 годы в Италии заметно выросла доля граждан, которые доверяют глава национального правительства и институтам Евросоюза, таковы данные опроса SWG, опубликованные в понедельник, 1 ноября.

World Economic Forum Марио Драги

Доверие к премьер-министру выросло почти в полтора раза, с 41% (у Джузеппе Конте в 2019 году) до 58% (у Марио Драги в 2021 году).

Евросоюзу доверяют 55% граждан — в 2019 году, во время очередной волны споров вокруг темы миграции, этот показатель составлял 42%.

Больше всего в Италии по-прежнему доверяют правоохранительным органам (75−74%), меньше всего — парламенту (33−34%).