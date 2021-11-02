2 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:48 — REGNUM Согласно новому опросу, большинство демократов считает, что их партию на выборах США в 2024 году с наилучшими шансами представит не глава Белого дома Джо Байден, а другой кандидат. Менее чем через год после начала президентства Байдена его рейтинг одобрения опустился ниже плинтуса, а последний опрос Marist Poll показал, что его партия не надеется на политика на следующих выборах, сообщает 1 ноября Fox News.

Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно опросу, только 36% демократов и представителей партии независимых считают, что Байден должен избираться в 2024 году.

Почти половина демократов хотят, чтобы баллотировался кто-то другой. Столь поучительная статистика иллюстрирует, как тяжело сохранить доверие своей собственной партии.

Между тем 50% республиканцев и независимых хотели бы, чтобы президентскую гонку 2024 года возглавил экс-президент Дональд Трамп. Тридцать пять процентов республиканцев высказались против того, чтобы Трамп возглавил Республиканскую партию в следующем президентском цикле. Кроме того, каждый пятый демократ и левый представитель независимых не одобряют идею выдвижения Байдена в 2024 году, в то время как 14% республиканцев заявили, что они «не уверены», хотят ли видеть Трампа на выборах.

Дональд Трамп Gage Skidmore

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Главные вопросы, возникающие в связи с этой историей: «Что не так с этими 36%? О чем они думают? Как они могут объяснить свою поддержку?» — недоумевает Exmark.

«Что случилось с нашей страной? Мы избираем мусульман, которые хотели импичмента нашего президента, мы хотим, чтобы наши дети рождались без документов, мы позволяем тысячам людей незаконно пересекать наши границы, совершая ужасные преступления, мы называем стену аморальной, но при этом потворствуем вырыванию младенцев по частям из чрева матери, насколько более аморальными мы можем стать? Мы взываем к состраданию, когда бездомные ветераны и пожилые люди страдают, но мы сострадаем людям, которые находятся здесь нелегально, никогда не служили и не платили ни цента налогов. Американцы должны восстать!» — призывает lssconservative.

«…Удивительно, что среди республиканцев много умных, компетентных людей с проамериканскими ценностями, которые знают, как добиться результата. Трудно назвать хоть одного такого человека на стороне демократов. Единственное, что они могут предложить, это разделение, путаницу и подрыв Америки ради личной выгоды!» — отвечает bowman02.

«Согласен! Действия говорят больше слов!» — поддерживает Demsrootoftheproblem.

«Если Байден — их лучший шанс на победу в 2024 году, то любой может баллотироваться против него и победить. Моя рыба может победить», — отмечает Archangel.

«Никогда еще администрация так сильно не ошибалась в отношении столь многих вещей, за столь короткий промежуток времени», — пишет fudsmith.

«Ого! 36%… мы говорим о гениальности комнатных растений. Интересно, кто поливает их каждый день?» — интересуется JoeyB1234.

«Все на улицах и в окнах говорили: «О, как хороши новые одежды императора! Разве они не подходят ему как нельзя лучше?» — «Но на нем ничего нет», — сказал маленький ребенок», — комментирует CakePronoun.

«Значит так… Я голосовал за Байдена, чтобы вытащить нас из того бардака, в котором нас оставил Трамп. Нам нужно было вернуть страну с края пропасти. Я поддерживаю работу, проделанную Байденом до сих пор… Это не значит, что я хочу, чтобы он снова баллотировался в 2024 году… нам нужен кто-то более молодой с новыми подходами к решению проблем. Пелоси, Шумер, Макконнелл и Маккарти должны уйти. Пришло время для новых лиц, более близких к повседневным американцам», — уверен daysjahvu.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В 2020 году у Байдена тоже было всего 36% поддержки, но это не помешало ему украсть выборы», — напоминает travestar381.

«Некомпетентность нельзя скрывать вечно. Даже несмотря на кампанию обмана, проводимую либеральным медиа-пропагандистским комплексом, американцы начинают понимать, кем на самом деле является этот человек и его коллеги-прогрессисты: полные неудачники», — комментирует Bennys5149.

«36% считают его лучшей ставкой на 2024 год??? Даже собака с запиской, приколотой к ошейнику, будет лучшим кандидатом!» — восклицает cj529.

«Те 36%, которые считают Байдена лучшим выбором, к сожалению, в отчаянии. У партии демократов нет хороших кандидатов, так что даже Байден кажется хорошим вариантом», — указывает RockDude49.

«К концу срока его будут поддерживать только 18%», — верит YEN2018.

«На следующих выборах Байден будет спать», — пишет exmedic113.

Напомним, что за первые девять месяцев нахождения у власти рейтинг президента США Джо Байдена упал на 11,3%, что больше, чем у всех других президентов страны, начиная с окончания Второй мировой войны.

Уточняется, что за первые девять месяцев рейтинг Байдена снизился с 56% до 44,7%, и это больше, чем у десяти его предшественников.

Рейтинг Байдена стал падать летом, после роста в стране заболеваемости коронавирусом, и вывод войск США из Афганистана только усугубил эту ситуацию.