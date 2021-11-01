Париж, , 23:34 — REGNUM Руководство французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» не намерено досрочно расторгать контракт с 35-летним испанским центральным защитником Серхио Рамосом, так как клубу придется выплатить футболисту компенсацию. Также руководство парижского клуба опасается наложения санкций в виде временно запрета на регистрацию новых футболистов. Об этом 1 ноября сообщило издание Mundo Deportivo.

Серхио Рамос (сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru

В текущем сезоне Серхио Рамос не сыграл за «ПСЖ» ни в одном матче из-за травмы голени.

Рамос перешел в «Пари Сен-Жермен» 8 июля 2021 года из мадридского «Реала» на правах свободного агента. Текущая трансферная стоимость центрального защитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.