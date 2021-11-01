Барселона, Испания, , 23:33 — REGNUM 1 ноября испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что руководство каталонской «Барселоны» должно выплатить уволенному Рональду Куману 12 миллионов евро в качестве компенсации. «Сине-гранатовые» предлагают 7−8 миллионов, однако нидерландский специалист не намерен идти на уступки.

Рональд Куман Richard Mulder — groengeelhart.nl

Рональд Куман был отправлен в отставку 28 октября после поражение команды из «Райо Вальекано» (1:0) в матче чемпионата. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначена Серхи Бархуан.

После первых одиннадцати матчей «Барселона», набрав лишь шестнадцать очков, идет на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. От первого места «сине-гранатовых» отделяет девять очков.