Рим, 1 ноября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Власти Франции не разрешили болельщикам римского футбольного клуба «Лацио» въезд в Марсель перед матчем Лиги Европы, передают итальянские СМИ в понедельник, 1 ноября.

Andrew Ультрас «Лацио»

Руководители МВД Франции напомнили, что фанаты «Лацио» неоднократно были замечены в агрессивном поведении, а на стадионе римского куба звучат фашистские скандирования.

Гостевой сектор на марсельском стадионе «Велодром» будет закрыт.

Руководители «Лацио» потребовали от Франции объяснений, отметив в своем заявлении, что они и сами и против агрессии, и против, фашизма, но применять такого рода коллективные запреты недопустимо.