Нью-Йорк, США, 1 ноября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Шестеро пожарных Нью-Йорка отстранены от работы без выплаты денежного жалования после того, как у офиса сенатора штата протестовали против введения городскими властями обязательной вакцинации, сообщает 1 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал RT.

skeezy Пожарный

Сенатор штата Зеллнор Мири сообщил, что пожарные с одной из станций Бруклина утром припарковали свой грузовик возле его офиса после вступления в силу требования обязательной вакцинации городских служащих.

Пожарные заявили, что у сенатора будет «кровь на руках» в результате их невыхода на работу из-за требования обязательной вакцинации.

Акцию пожарных сенатор Мири расценил как угрозу, в результате комиссар пожарной безопасности Нью-Йорка отстранил участников акции от работы на четыре недели без оплаты.

Ранее сотни пожарных, полицейских и сотрудников иных служб экстренного реагирования собрались у резиденции мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. При этом президент Ассоциации пожарных Нью-Йорка предупредил, что 45% пожарных не вакцинированы и придется закрыть почти половину пожарных частей Нью-Йорка из-за нехватки персонала, спровоцированной после вступления в силу новых требований вакцинации.

Он также призвал пожарных не подчиняться предписаниям и «явиться на службу» в любом случае, вынудив городские власти отправить их домой.

На фоне этого в Нью-Йорке ожидают массовых увольнений сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса.