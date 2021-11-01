Турин, Италия, , 23:24 — REGNUM Полиции Италии пока не удается прекратить несанкционированную рейв-вечеринку на окраине Турина, передают местные СМИ в понедельник, 1 ноября.

Турин

В незаконном мероприятии приняли участие, по разным данным, от 5 до 6 тысяч человек. Полиция окружила территорию, где уже третьи сутки проходит вечеринка, но части посетителей удается ускользнуть. Имели место несколько стычек с полицией. Задержаны десятки граждан в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Схожий случай имел место летом 2021 года. Сотрудники правоохранительных органов Италии безуспешно в течение нескольких суток пытались разогнать участников незаконной многотысячной рейв-вечеринки, где нарушались все мыслимые антикоронавирусные нормы.