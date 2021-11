Лондон, , 23:23 — REGNUM Британский поп исполнитель Эд Ширан поделился мнением о своей вызывающей разногласия камео во время седьмого сезона сериала «Игра престолов», сказав, что он «не ожидал, что будет так много негативной реакции». Об этом информирует портал NME.

Эд Ширан Цитата из т/с «Игра Престолов». 2011. США, Великобритания

Ширан сыграл солдата Ланнистера. В то время как другие музыканты, такие как Coldplay, Bastille, Of Monsters and Men и Sigur Ros также участвовали в сериале, камео Ширана было более откровенным, когда он даже исполнил песни «Hands Of Gold», представив ее как «новую» песню. Говоря о своем появлении в сериале, Ширан сказал: «Мне кажется, что разозлил многих людей, приняв участие в сериале, но часто я встречаю кого-то, кто говорит: «О, ты был в сериале», я такой: «Что бы ты сказал на моем месте? Все сказали бы «да». Я фанат этого сериала; они попросили меня принять в нем участие. Я не ожидал, что будет так много негативной реакции, но теперь я определенно более осторожен, когда мне предлагают камео».

Эд Ширан выпустил свой четвертый альбом «Equals» («=») на прошлой неделе, 29 октября, но проспал запуск пластинки из-за «довольно тяжелого» приступа коронавируса.