Лондон, 1 ноября, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Британский поп исполнитель Эд Ширан поделился мнением о своей вызывающей разногласия камео во время седьмого сезона сериала «Игра престолов», сказав, что он «не ожидал, что будет так много негативной реакции». Об этом информирует портал NME.

Цитата из т/с «Игра Престолов». 2011. США, Великобритания Эд Ширан

Ширан сыграл солдата Ланнистера. В то время как другие музыканты, такие как Coldplay, Bastille, Of Monsters and Men и Sigur Ros также участвовали в сериале, камео Ширана было более откровенным, когда он даже исполнил песни «Hands Of Gold», представив ее как «новую» песню. Говоря о своем появлении в сериале, Ширан сказал: «Мне кажется, что разозлил многих людей, приняв участие в сериале, но часто я встречаю кого-то, кто говорит: «О, ты был в сериале», я такой: «Что бы ты сказал на моем месте? Все сказали бы «да». Я фанат этого сериала; они попросили меня принять в нем участие. Я не ожидал, что будет так много негативной реакции, но теперь я определенно более осторожен, когда мне предлагают камео».

Эд Ширан выпустил свой четвертый альбом «Equals» («=») на прошлой неделе, 29 октября, но проспал запуск пластинки из-за «довольно тяжелого» приступа коронавируса.