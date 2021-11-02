Тюмень, , 00:01 — REGNUM В Тюменской области готовятся к вакцинации детей от COVID-19. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

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«Вакцина для детей проходит испытания. Мы должны быть готовы заблаговременно», — сообщили изданию в ведомстве.

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, к 1 ноября 2021 года в регионе среди детей на первом месте по уровню заболеваемости COVID-19 находится возрастная группа 15−17 лет (рост на 15% за неделю), на втором месте школьники 7−14 лет (рост на 19,5%), на третьем месте — дошкольники в возрасте 1−6 лет (рост 5%).

В комментариях к новости тюменцы негодуют. Они не верят в совершенство вакцины для детей. В основном вопрошают, где взяли испытуемых детей, и что за родители позволили на своих чадах проводить эксперименты.