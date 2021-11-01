Рим, , 23:18 — REGNUM Ущерб сельского хозяйства Италии от природных катаклизмов в 2021 году составил не менее 2 млрд евро, с такой оценкой выступили в понедельник, 1 ноября, в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

Торнадо Comfreak

Только осенью на страну семь раз обрушивались разрушительные ливни, грады, штормы и торнадо, погодные аномалии становятся обыденным явлением, отметили эксперты.

Все это подчеркивает значимость нынешних дискуссий о климатических изменениях, следует также иметь в виду, что ликвидация последствий того или иного катаклизма занимает подчас немало времени, добавили в ассоциации.