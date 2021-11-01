Тимашевский район, Краснодарский край, 1 ноября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших возбуждено полицией на Кубани после того, как предприниматель-ритуальщик, которому в морге отказали в приёме тела умершей женщины, привёз его к зданию администрации Тимашевского района. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края 1 ноября.

Шеврон «Прокуратура России»

«По материалам проверки, проведенной прокуратурой, органами полиции по факту инцидента, произошедшего в Тимашевске с телом умершей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших», — говорится в сообщении прокуратуры. Ход и результаты расследования дела надзорный орган взял под контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Сети появились кадры, на которых тело умершей женщины привезли к зданию администрации Тимашевского района. Изначально сообщалось, что тело доставили родственники, у которых якобы его не приняли в морге. Однако, по данным прокуратуры, тело к зданию администрации привез предприниматель, оказывавший ритуальные услуги, при этом родственники умершей были не в курсе его намерений. По факту инцидента прокуратура начала проверку.