Джакарта, 1 ноября, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник, 1 ноября, у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Индонезия

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 286 километрах от города Сиболга, очаг землетрясения залегал на глубине 15,3 километра.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.