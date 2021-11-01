Рим, 1 ноября, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Осенью 2021 года число новых выявляемых в Италии случаев коронавируса удваивается каждые три недели, передают национальные СМИ в понедельник, 1 ноября, со ссылкой на исследование Джордж Сестиле.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

Ритм распространения вируса очень похож на тот, что наблюдался в начале осени 2020 года, отметил эксперт.

По данным на1 ноября, в Италии умерли132 120человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на20(днем ранее — на 26). Число подтвержденных носителей выросло на2818(днем ранее — на4526). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 775 783 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены83 722человека (на1274 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали44 791 537человек, что составляет74,37% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.