Белград, 2 ноября, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Сербия и НАТО изо дня в день углубляют свои партнерские отношения, работая вместе над многочисленными проектами. Об этом заявил 1 ноября глава Канцелярии НАТО по связям с Сербией в Белграде генерал Томазо Витале во время брифинга для членов Рабочей группы по наблюдению за внедрением Индивидуального плана партнерства (ИПАП) между Сербией и Североатлантическим альянсом.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

«Сегодня я с гордостью могу отметить, что НАТО и Сербия — близкие партнеры. Полностью уважая позицию Сербии по поводу политического и военного нейтралитета, нам удалось укрепить партнерство через хорошо налаженные механизмы. Для НАТО Сербия является соседом, надежным и уважаемым партнером, который играет важную роль в сохранении мира и безопасности в регионе. Также я хотел бы отметить, что взаимные отношения Сербии с альянсом основываются на взаимном уважении и обоюдной пользе», — процитировал телеканал РТС слова Витале.

Генерал отметил, что НАТО уважает общественное мнение в Сербии и прикладывает большие усилия для того, чтобы представить сербской общественности четкую картину альянса, его демократических ценностей и долгосрочного партнерства с Сербией.

Напомним, что Канцелярия НАТО по связям с Сербией была открыта в Белграде в 2006 году. Представительство НАТО в Белграде размещено в здании министерства обороны Сербии. Основные задачи канцелярии состоят в координации сотрудничества между вооруженными силами Сербии и подразделениями Североатлантического альянса.