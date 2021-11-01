Лондон, , 23:01 — REGNUM В Северной Ирландии группа вооруженных людей угнала и сожгла двухэтажный автобус, сообщает 1 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на The Guardian.

Горящий автобус Voice of America

Вооруженные люди в масках заставили водителя выйти из автобуса, облили салон горючим, а затем подожгли его. Автобус был обнаружен сожженным в городе Ньютаунардс, в нескольких километрах от столицы Северной Ирландии, Белфаста.

По некоторым данным, к этой акции могут быть причастны лоялисты, выступающие за сохранение Северной Ирландии в составе Британии. По словам министра инфраструктуры Северной Ирландии Никола Маллона, нападавшие «бормотали что-то о протоколе», угрожая водителю оружием.

«Двое мужчин в масках вошли в автобус. Они держали водителя под дулом пистолета, что-то сказали о протоколе, а потом приступили к опрыскиванию внутренней части автобуса легковоспламеняющейся жидкостью. Они вынудили водителя автобуса выйти из автобуса, а затем подожгли его», — рассказал министр.

Стоит отметить, что 1 ноября истекает срок ультиматума, предъявленного британскому правительству Демократической юнионистской партией (DUP) Северной Ирландии. Представители партии пригрозили выйти из состава правительства автономии, если не будут внесены «серьезные изменения» в Протокол о Северной Ирландии.

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