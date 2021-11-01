Вашингтон, 5 октября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден сам вырыл себе яму, противостоя России в конфликте на Украине. Такое мнение выразил генерал американских вооружённых сил в отставке Бен Ходжес в интервью Rzeczpospolita.

EPA/ТАСС Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

«Во-первых, он ещё не определил, какова цель США в этом противоборстве», — сказал военный, отмечая первую ошибку Байдена.

Он пояснил, что Вашингтон предоставил Киеву 50 и более миллиардов долларов, но нет конкретной цели. Как уточнил Ходжес, если бы Байден заявил, что цель США — победа Вооружённых сил Украины (ВСУ), то США бы с большей готовностью поддержали Киев.

По мнению американского военного, вторая ошибка Байдена исходит из первой. Без конкретной цели США не могут проводить логичную политику в отношении Украины.

Кроме того, Байден опасается ядерной угрозы со стороны России. Отставной генерал предположил, что это связано с тем, что в администрацию Байдена входит много экс-сотрудников администрации Барака Обамы, настроенных на диалог с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 30 сентября подписал закон, который позволит продолжить финансирование работы американского правительства сроком на 45 дней, а именно до 17 ноября. В подписанный президентом проект временного бюджета не включили помощь Украине. При этом Госдепартамент и министерство обороны США придерживаются различных точек зрения на тему поставок оружия Украине.

Вслед за США оставить Киев без поддержки может Словакия. Там выборы в парламент выиграл противник помощи Украине, экс-премьер Роберт Фицо.

Американский предприниматель Илон Маск в октябре выступил против политики США, предусматривающей чрезмерное финансирование Украины. н заявил, что потребности США должны находиться в приоритете.

Палата представителей Конгресса США 3 октября отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. После этого вся дальнейшая военная помощь США оказалась в подвешенном состоянии, так как нарастающий американский политический хаос грозит Киеву срывом финансовой помощи и передачи оружия. Обеспокоенность по поводу продолжения оказания помощи Киеву возникла и среди представителей украинских властей.