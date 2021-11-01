Вашингтон, 2 ноября, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Федеральные регулирующие органы США требуют от Конгресса отрегулировать stablecoin — криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или товаров. Быстро набирающая популярность криптовалюта может позволить мошенникам нажиться на банковской системе, если законодатели не предпримут действий, говорится в докладе, опубликованном 1 ноября министерством финансов.

Криптовалюта

Призыв к Конгрессу звучит в решающий момент, поскольку рынок криптовалют стремительно растет, а федеральный надзор за ним ограничен.

Stablecoin, которые якобы привязаны к доллару, не всегда оказываются столь надежно обеспеченными, как утверждают компании. Авторы доклада считают, что это может создать значительные проблемы для клиентов, инвесторов и всей финансовой системы.

Как сообщало ранееИА REGNUM, с 1 октября 2019 года в России вступил в силу закон о цифровых правах. В частности, законом закрепляется базовое определение «цифровое право» (юридический аналог термина «токен»), определяется его участие в обороте как объекта гражданских прав.