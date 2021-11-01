Вашингтон, 1 ноября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Американский актёр Кэл Пенн заявил о своей нетрадиционной ориентации. Об этом 1 ноября сообщает издание TMZ.

Скриншот с YouTube Кэл Пенн

Как отмечает издание, о том, что Кэл Пенн гомосексуалист, он написал в своей книге. Актёр также признался, что помолвлен со своим партнёром, с которым встречается уже 11 лет.

ИА REGNUM напоминает, что Кэл Пенн стал известен благодаря роли в фильмах «Гарольд и Кумар уходят в отрыв» и «Король вечеринок» — он также снимался в сериалах «Доктор Хаус», «Как я встретил вашу маму», «Теория Большого взрыва» и других шоу. С 2009 по 2011 год актёр занимал пост помощника главы отдела по связям с общественностью в администрации бывшего президента США Барака Обамы.