Вашингтон, 2 ноября, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Американская компания Amazon планирует запустить в четвертом квартале 2022 года первые два прототипа спутников в рамках проекта Kuiper для раздачи интернета с орбиты, сообщает 1 ноября The New York Times.

Amazon.com Логотип Amazon

Таким образом компания начнет конкурировать с космическим гигантом SpaceX, принадлежащим Илону Маску, в передаче высокоскоростного интернета с низкой околоземной орбиты. Если испытания пройдут удачно, то Amazon запустит на орбиту тысячи других устройств.

Впервые Amazon объявила о желании развернуть группировку из 3236 спутников в 2019 году. Это была вторая попытка Джеффа Безоса, основателя и бывшего генерального директора Amazon.

Как и SpaceX, Amazon планирует потратить $10 млрд на проект.

Напомним, что SpaceX вывела на орбиту около 2 тыс. спутников Starlink. Клиенты уже начали тестировать орбитальный интернет за $99 в месяц.