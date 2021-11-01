Вашингтон, 2 ноября, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Внутренняя повестка президента США Джо Байдена 1 ноября переживает значительное поражение, так как сенатор-демократ Джо Манчин отказывается поддержать законопроект на сумму $1,75 трлн, представленный в конце прошлой недели, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я не буду поддерживать многотриллионный законопроект при отсутствии большей ясности», — сказал журналистам Манчин, который часто ставит палки в колеса программе Байдена.

При этом сенатор заявил, что законопроект полон бюджетных уловок, которые обойдутся гораздо дороже, чем $1,75 трлн

Вместо этого Манчин призвал палату представителей США немедленно принять инфраструктурный законопроект на $1 трлн, который уже одобрен Сенатом.

Напомним, что прогрессивные демократы из партии Байдена потребовали, чтобы голосование по этому законопроекту не проводилось до тех пор, пока более крупный законопроект о социальных программах и борьбе с изменением климата не будет принят Сенатом.