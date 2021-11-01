Тюмень, 1 ноября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. В Тюменской области на 159-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области С места происшествия

Трагедия произошла вечером 31 октября. Столкнулись автомобиль «Киа СИД» и бензовоз «Фредлайнер».

Предварительно установлено, что «Киа» выехала на встречную полосу. В аварии погибли 29-летний водитель «Киа СИД» и 34-летняя пассажирка. Госпитализирована ещё одна пассажирка легкового автомобиля 27 лет. Все пострадавшие — жители Кургана.

Отмечается, что автомобиль «КИА» был на зимней резине.