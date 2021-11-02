Москва, , 00:52 — REGNUM Александр Лукашенко продолжает борьбу с нелояльными ему российскими СМИ и журналистами. Об этом 1 ноября заявил корреспонденту изданию «Политринг» российский политолог, член Совета при Президента России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежде всего, когда мы говорим о запрете на просмотр материалов информационного агентства REGNUM на территории Белоруссии, вспоминается другое дело — об аресте Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца еще в 2016 году. Сразу же возникает ассоциация, что репрессии против REGNUM возобновились и продолжаются», — заявил эксперт.

«Здесь приходит в голову не только практически запрет «Комсомольской правды» на территории Белоруссии с арестом журналиста Геннадия Можейко, но и другие, уже немножко подзабытые события. Например, то, что белорусский ОМОН жестоко избил российского корреспондента Семена Пегова», — напомнил Безпалько.

«Любые критические материалы, направленные против Лукашенко, просто подвергаются цензуре. И этот запрет станет в один ряд со всеми преследованиями и другими актами, направленными против российских журналистов», — заключил он.