Падуя, Италия, 1 ноября, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник, 1 ноября, получил звание почетного гражданина итальянского города Ангвиллара.

Antonio Cruz / Agência Brasil Жаир Болсонару

Политик намеревался посетить кафедральный собор в соседней Падуе, но мероприятие пришлось отменить из-за массовых протестов местных левых.

Для того, чтобы расселять толпу из нескольких сотен человек, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применять водомёты.