Пекин, , 22:31 — REGNUM Китайская космическая компания Rocket Pi подписала контракт с компанией Jiuzhou Yunjian на поставку жидкостных двигателей для многоразовой ракеты-носителя Darwin-1, сообщает 1 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на портал spacenews.com.

В космосе Фото Синьхуа

Для ракеты Darwin-1 будут разработаны двигатели Lingyun-70 с тяговым усилием 70 тонн с функцией глубокого дросселирования и двигатели Lingyun-10 с тягой 12,5 тонны.

Ракета-носитель Darwin-1 должна отправиться в испытательный полет в 2023 году. Ракета-носитель должна выводить грузы весом до 270 кг на низкую околоземную орбиту или грузы до 150 кг на солнечно-синхронную орбиту.

Компания Rocket Pi сообщила о планах по разработке ракеты Darwin-1 весной 2021 года.

Напомним, аэрокосмическая компания Jiuzhou Yunjian основана в Пекине в 2017 году. В этом году компания провела ряд испытаний своих двигателей Lingyun-10 и Lingyun-70.

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