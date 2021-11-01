Скопье, 1 ноября, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии в субботу, 30 октября, воспользовавшись днями тишины, приняло бюджет на 2022 год.

Rašo Памятник Александру Македонскому, Скопье

Как передаёт албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сообщение об этом было опубликовано лишь 1 ноября, поскольку политические партии и коалиции не имеют права делать публичные заявления в день накануне выборов.

Теперь законопроект о государственном бюджете ожидает рассмотрения в парламенте.

Напомним, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил о намерении уйти в отставку, однако это решение до сих пор не было официально подтверждено.