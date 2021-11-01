Бергамо, Италия, , 22:29 — REGNUM Руководство «Аталанты» приняло решение перед продажей 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука отдать футболиста в полугодичную аренду. Об этом 1 ноября сообщило издание Tuttosport.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Ранее агент Миранчука сообщал, что его клиент может отправиться в аренду в один из клубов Италии. Также на российского полузащитника, по сообщениям испанских СМИ, претендует «Севилья».

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в восьми матчах за команду из Бергамо, в которых отметился двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Миранчука с «Аталантой» рассчитано до середины 2024 года. Transfermarkt оценивает российского полузащитника в 13,5 миллиона евро.