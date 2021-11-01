, 22:27 — REGNUM Итальянские преподаватели будут получать третью дозы вакцины от коронавируса в приоритетном порядке, заявил в понедельник, 1 ноября, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Как и врачи, учителя работают в постоянном окружении людей, а значит, в зоне риска, пояснил он.

По данным на 22 октября, в Италии умерли 131 763 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 39 (днем ранее — на 36). Число подтвержденных носителей выросло на 3882 (днем ранее — на 3794). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 733 557 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены 73 729 человек (на 21 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 44 236 833 человека, что составляет 73,45% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.