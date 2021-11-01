Ростов-на-Дону, , 22:27 — REGNUM В ковидном госпитале Ростова-на-Дону, развёрнутом на базе областной клинической больницы, пациент устроил дебош. В содеянном нарушитель раскаялся. Об этом ИА REGNUMА сообщили в пресс-службе лечебного учреждения 1 ноября.

Врач

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Инцидент произошёл вечером 31 октября. Один из ковид-пациентов «отпускал грубые комментарии» в отношении дежурного врача, затем сорвал с медицинского работника защитные маску и очки.

«Наши инфекционисты сталкиваются с неадекватным, агрессивным поведением некоторых больных ковидом. И, действительно, есть случаи, когда это спровоцировано развитием в организме коронавирусной инфекции. […] Нас настолько одолели жалобами, что дошло до абсурда: все врачи, задействованные в лечении данного больного, после каждого обхода берут у него расписки, что ему было уделено необходимое внимание. Целая пачка уже таких накопилась», — прокомментировал инцидент главврач больницы Вячеслав Коробка.

Пациент осознал свою вину и извинился перед дежурным врачом.