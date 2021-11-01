Турин, Италия, 1 ноября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. 2 ноября в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» «Ювентус» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Зенитом». «Старой синьоре» не смогут помочь три игрока основного состава. Мойзе Кин, Аарон Рэмзи и Маттиа Де Шильо пропустят игру из-за повреждений. Об этом сообщил главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Pianetagenoa1893.net Массимилиано Аллегри

На данный момент «Зенит» с одной победой и тремя очками идет на третьей позиции в турнирной таблице группы H. «Ювентус», набравший все девять очков, расположился на первом месте.

По итогам последнего матча «Зенита» и «Ювентуса» (0:1) защитник Маттиа Де Шильо, отметившийся результативной передачей, был признан лучшим игроком встречи.

В текущем сезоне арендованный из «Эвертона» Мойзе Кин принял участие в девяти матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Ромы» и «Специи».