Скопье, , 22:34 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски не получил официального прошения премьер-министра Зорана Заева об отставке. Об этом 1 ноября сообщили в администрации Пендаровски.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, после отставки премьер-министра президент должен в течение десяти дней выдать мандат на формирование правительства партии или коалиции, составляющей парламентское большинство.

Напомним, 31 октября Зоран Заев заявил о своей отставке и пригласил партнеров по правящей коалиции на встречу в здании правительства. По итогу встречи в правительстве заявили, что правящее большинство стабильно.

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