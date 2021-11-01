Ярославль, , 22:21 — REGNUM В отношении мэра Рыбинска Ярославской области Дениса Добрякова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Мышкинский районный суд.

Денис Добряков Ribinsk.ru

Как сообщается на сайте суда, Добрякова будут судить по части 1 264 статьи Уголовного кодекса — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария с участием мэра произошла 9 сентября этого года. «Лексус» главы столкнулся с «ВАЗ-2110». Водитель и пассажир ВАЗа получили травмы. Добряков сразу признался, что нарушил правила, выехав на встречную полосу. Между тем о возбуждении уголовного дела ничего не сообщалось.

Судя по всему, травмы пассажиров ВАЗа оказались тяжёлыми, что и стало причиной возбуждения уголовного дела. Удивляет скорость передачи его в суд — с момента аварии прошло менее двух месяцев.

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