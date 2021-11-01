Рим, 1 ноября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Многополярность мира — ключ к ответу на глобальные вызовы, заявил в понедельник, 1 ноября, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

Выступая на конференции, посвященной проблемам Африки и Ближнего Востока, он отметил, что для устойчивого развития «необходимо обновленное внимание к людям и к планете».

Завершившийся накануне саммит G20 в Риме — «сильный сигнал» сплоченности и решимости международного сообщества двигаться именно в такую сторону, полагает Ди Майо.