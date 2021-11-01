Москва, 2 ноября, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Ташкент не будет изменять своей политике многовекторности и размещать базы других стран на своей территории. Об этом 1 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

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«Ташкент никогда не отдаст свою территорию под американскую военную базу», — заявил эксперт.

«Это противоречит политике многовекторности Узбекистана. Ташкенту усиливать западный вектор невыгодно» — подчеркнул политолог.