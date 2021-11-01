Миллеровский район, Ростовская область, 1 ноября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. В Ростовской области бывший глава администрации Миллеровского городского поселения попал под следствие. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 1 ноября.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Следователи полагают, что в сентябре 2020 год чиновник без проведения торгов неправомерно подписал договор купли-продажи земельного участка в пользу бизнесмена. Ущерб муниципальному образованию превысил 1,9 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям других работников администрации Миллеровского городского поселения.