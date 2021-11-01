Роттердам, Нидерланды, , 22:16 — REGNUM Крупная партия кокаина стоимостью 313 млн евро была обнаружена в грузе соевых бобов из Парагвая, доставленных в порт Роттердама, сообщает 1 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на Dutch News.

Арест Цитата из к/ф «Кокаин». Реж. Тед Демме. 2001. США

Наркотики общим весом 4,2 тонны были спрятаны в мешках с соевыми бобами и разложены по двум морским контейнерам, отправленным из Парагвая.

Это одна из крупнейших партий наркотиков, когда-либо обнаруженных в Роттердаме.

В то же самое время в Колумбии и Панаме также были перехвачены большие партии кокаина, которые тоже направлялись в Роттердам.

В сентябре 2021 года Европол опубликовал отчет, в котором отмечено, что участившееся использование морских контейнеров для перевозки наркотиков сделало морские порты Антверпена, Роттердама и Гамбурга новым перевалочным центром европейского рынка кокаина.

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