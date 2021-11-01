Триест, Италия, , 22:16 — REGNUM Новые антикоронавирусные ограничения должны будут касаться только «дезертиров» — тех, кто отказывается прививаться, заявил в понедельник, 1 ноября, мэр Триеста Роберто Дипьяцца.

Вакцинация от коронавируса в Италии Poliziadistato.it

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Число случаев коронавируса в городе резко выросло после массовых октябрьских протестов противников обязательного использования «антикоронавирусных паспортов».

«На войне тех, кто боится, ставят к стенке и расстреливают. Тут мы никого расстреливать не будем, но новые ограничения должны стать бременем только для них, для тех, кто ставит под угрозу и свое здоровье, и здоровье остальных», — сказал мэр.

По данным на 1 ноября, в Италии умерли 132 120 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 20 (днем ранее — на 26). Число подтвержденных носителей выросло на 2818 (днем ранее — на 4526). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 775 783 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены 83 722 человека (на 1274 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 44 791 537 человек, что составляет 74,37% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.