Тюмень, 1 ноября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области 1 ноября 2021 года внёс законопроект бюджета на 2022 год в Тюменскую областную думу. Предварительный документ опубликован на сайте регионального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет России

Правительство области планирует на 2022 год в региональной казне доходы 194,664 млрд рублей, расходы в 232,78 млрд рублей, дефицит в 37,414 млрд рублей.

Дефицит бюджета планируется покрывать выпуском гособлигаций и кредитами.