Проект бюджета Тюменской области на 2022 год внесён в парламент региона
Тюмень, 1 ноября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области 1 ноября 2021 года внёс законопроект бюджета на 2022 год в Тюменскую областную думу. Предварительный документ опубликован на сайте регионального парламента.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Бюджет России
Правительство области планирует на 2022 год в региональной казне доходы 194,664 млрд рублей, расходы в 232,78 млрд рублей, дефицит в 37,414 млрд рублей.
Дефицит бюджета планируется покрывать выпуском гособлигаций и кредитами.