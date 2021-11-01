Скопье, , 22:32 — REGNUM Правительство Северной Македонии вечером 1 ноября по приглашению премьер-министра Зорана Заева провело встречу с представителями правящего парламентского большинства.

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В пресс-релизе правительства сообщается, что на встрече присутствовали все партнеры по правящей коалиции, и все они высказались в поддержку правительства и правящего большинства, а значит — «парламентское большинство стабильно». В правительстве при этом в очередной раз подчеркнули свою приверженность евроатлантическому курсу.

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Таким образом, публичное заявление Зорана Заева об отставке, сделанное днем ранее, оказалось пустышкой.

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