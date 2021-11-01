Москва, 1 ноября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Информационный шум вокруг китайской военной базы в Таджикистане — не более чем спекуляции. Об этом 1 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Jccc.afis.osd.mil Китайские солдаты

«Китайцам это зачем? Они и так там пользуются огромным влиянием. Им там военная база не нужна», — заявил эксперт.

«Разговоры о том, что это позволит урегулировать вопрос с Синьцзяном, несостоятельны», — отметил политолог.

«Против кого будет развернута эта база? Против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? У них с китайцами прекрасные отношения», — пояснил Малашенко

«Для региональной безопасности там есть российская база», — отметил политолог.

«Я не вижу серьезного повода для развертывания китайской базы. Всё это спекуляции», — подытожил эксперт.