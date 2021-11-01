Скопье, , 22:29 — REGNUM В парламенте Северной Македонии 1 ноября сообщили, что не получили письменного прошения об отставке премьер-министра Зорана Заева. Политик заявил о своей отставке 31 октября в социальной сети Facebook после поражения его партии на втором туре местных выборов.

Талат Джафери Υπουργείο Εξωτερικών

Спикер парламента Северной Македонии Талят Джафери после получения результатов от ЦИК созовет сеанс парламента с целью замены депутатов, получивших посты в муниципальных советах и мэриях, следующими кандидатами из соответствующих партийных списков.

Напомним, соратники Зорана Заева по правящей коалиции ранее заявили, что не поддерживают его прошение об отставке.

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