Скопье, 1 ноября 2021, 22:29 — REGNUM В парламенте Северной Македонии 1 ноября сообщили, что не получили письменного прошения об отставке премьер-министра Зорана Заева. Политик заявил о своей отставке 31 октября в социальной сети Facebook после поражения его партии на втором туре местных выборов.

Талат Джафери
Талат Джафери
Υπουργείο Εξωτερικών

Спикер парламента Северной Македонии Талят Джафери после получения результатов от ЦИК созовет сеанс парламента с целью замены депутатов, получивших посты в муниципальных советах и мэриях, следующими кандидатами из соответствующих партийных списков.

Напомним, соратники Зорана Заева по правящей коалиции ранее заявили, что не поддерживают его прошение об отставке.

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