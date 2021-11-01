Новочеркасск, Ростовская область, , 22:02 — REGNUM Двое заключённых, отбывающих наказание в исправительной колонии Новочеркасска (Ростовская область), совершили акт суицида. В настоящее время их доставили в медсанчасть.

Забор исправительной колонии Usman48.ru

О мотиве нарушителей режима ничего неизвестно. Как пишет телеграм-канал Don Mash, одного из заключённых готовят к госпитализации. Здоровью второго осуждённого, по предварительным данным, ничего не угрожает.

На момент публикации материала ИА REGNUM не располагает официальным комментарием по поводу инцидента.