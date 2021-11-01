Москва, 1 ноября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Разговоры о китайской военной базе в Таджикистане — не более чем игры её президента. Об этом 1 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Demetrio J. Espinosa, U.S. Marine Corps Китайские солдаты

«Эмомали Рахмон играет с Москвой. У него отдельная позиция по талибскому (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вопросу, это совершенно очевидно. И это несколько раздражает Москву, но и только», — пояснил Малашенко.

«Разговоры о китайской базе — это некая политическая интрига», — отметил политолог.

«Я представить себе не могу, где и как там может появиться китайская военная база. Каким образом и какая база там может появиться? Это будет база с сухопутными войсками? Или это база ВВС?» — задается вопросами эксперт

«Я думаю, что Россия будет относиться к этому сугубо негативно, хотя это и не будет говориться громко», — подчеркнул Малашенко.

«Я не верю в создание китайской военной базы на территории Таджикистана», — подытожил эксперт.