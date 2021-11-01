Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» потерпел поражение от «Эсбьерга» в Дании. Матч шестого тура предварительного этапа Лиги чемпионов 2021/2022 завершился со счётом 18:25 в пользу хозяек площадки.

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«В перерыве у меня и команды было ощущение, что мы были лучше. Мы создали огромное количество голевых моментов, сыграли хорошо, контролировали атаки шесть против шести. Но помимо этого наша команда много ошибалась, это и стало причиной поражения с таким счётом. Мы старались проявлять терпение, но на старте второго тайма мы все же начали нервничать и поддались стрессу. Но всё же наша команда боролась на протяжении всех 60 минут», — прокомментировал наставник донского клуба Пер Юханссон.

Впереди у «Ростов-Дона» матч «Подравкой». Игра в рамках седьмого тура предварительного этапа Лиги чемпионов 2021/2022 состоится в Хорватии 13 ноября.

ИА REGNUM сообщало, что ранее «Ростов-Дон» крупно победил в матче пятого тура предварительного этапа Лиги чемпионов. На домашней площадке подопечные Юханссонавыиграли у «Боруссии» (Германия) со счётом 37:27.