Курган, 1 ноября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. В Курганской области с 1 ноября возобновляет работу волонтерский штаб #МыВместе для поддержки пожилых и маломобильных граждан, не прошедших вакцинацию, а также медицинских сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Единый номер для граждан, которым нужна помощь добровольцев 8−800−200−34−11.

Волонтёры доставляют лекарства и продовольствие, помогают в медицинских организациях. Тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.

Волонтёром может стать каждый неравнодушный житель Курганской области. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте DOBRO.RU и подать заявку на участие в акции #МыВместе.