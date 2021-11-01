Тбилиси, 1 ноября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. В Грузии необходимо совершить «цветную революцию», как в Армении и на Украине, заявил 1 ноября экс-президент Михаил Саакашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Об этом 1 ноября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал Mtavari arkhi.

По его словам, сменить власть можно только в результате «цветной революции». Обращение сидящего в тюрьме Саакашвили зачитал руководитель телеканала Mtavari arkhi Никанор Гварамия.

«В конце концов, идея таких революций родилась в Грузии при нашем поколении и неужели мы не сможем повторить то, в чем нам подражали другие страны?» — заявил Саакашвили.

Он также заявил, что жители Грузии оскорблены «фальсификацией» итогов выборов в органы самоуправления, и призвал своих сторонников заставить власти «заплатить» за это.

«Они увели у нас выборы из-под носа. Эти выборы во всех больших городах выиграли мы, а группа бандитов, присвоившая грузинскую власть, забрала у нас эту победу», — заявил Саакашвили.

Саакашвили напомнил об отстранении от власти президента Украины Виктора Януковича и о приходе к власти в Армении Никола Пашиняна. В Грузии, заявил он, на подобный сценарий осталось немного времени.

Напомним, в Грузии 30 октября прошёл второй тур выборов в органы местного самоуправления. В пяти крупнейших городах, включая Тбилиси, и 15 муниципалитетах выбирали мэров. На 6 ноября проигравшие политические силы анонсировали массовые акции протеста в Тбилиси.