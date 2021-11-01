* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 21:49 — REGNUM Узбекистан налаживает отношения с правительством талибов (запрещённая в России организация) в Афганистане и, возможно, даже признает их легитимность. Об этом 1 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

«Для внешней политики Узбекистана характерна многовекторность», — заявил эксперт.

«Её особенностью является то, что Ташкент активно налаживает отношения с талибами» (запрещённая в России организация), — пояснил Малашенко.

«Если кто-нибудь их и признает, то одним из первых будет Ташкент. Вполне возможно, что Ташкент и будет этим «самым первым», — заключил политолог.

* — запрещённая в РФ террористическая организация