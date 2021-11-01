Москва, 1 ноября 2021, 21:49 — REGNUM запрещённая в России организация Узбекистан налаживает отношения с правительством талибов (запрещённая в России организация) в Афганистане и, возможно, даже признает их легитимность. Об этом 1 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.
«Для внешней политики Узбекистана характерна многовекторность», — заявил эксперт.
«Её особенностью является то, что Ташкент активно налаживает отношения с талибами» (запрещённая в России организация), — пояснил Малашенко.
«Если кто-нибудь их и признает, то одним из первых будет Ташкент. Вполне возможно, что Ташкент и будет этим «самым первым», — заключил политолог.
* — запрещённая в РФ террористическая организация